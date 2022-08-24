اليوم السابع
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"ألسن عين شمس" تعلن موعد فتح باب التقديم واختبارات القبول لبرامج الساعات المعتمدة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 04:00 م
"ألسن عين شمس" تعلن موعد فتح باب التقديم واختبارات القبول لبرامج الساعات المعتمدة جامعة عين شمس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم للعام الأكاديمي 2022_2023 نظام الساعات المعتمدة بدءا من 30 أغسطس 2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

وأشارت كلية الالسن بجامعة عين شمس إلى أن اختبارات القبول للطلاب الجدد برامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022_2023 ، تبدأ من الاحد 18 سبتمبر حتي الخميس 22 سبتمبر كالاتى :

 

برنامج اللغة الإنجليزية: الأحد 18 سبتمبر التحريرى، الثلاثاء 20 سبتمبر الشفهي

 

برنامج اللغة الصينية: الإثنين 19 سبتمبر

 

برنامج اللغة الفرنسية: الثلاثاء 19 سبتمبر

 

برنامج اللغة الإسبانية: الثلاثاء 20 سبتمبر

 

برنامج اللغة الألمانية: الأربعاء 21 سبتمبر

 

برنامج اللغة الروسية: الخميس 22 سبتمبر

 

برنامج اللغة الإيطالية: 22 سبتمبر

 

وأشارت كلية الألسن بجامعة عين شمس إلى موعد اللقاء التعريفي للطلاب الجدد، الأحد 28 أغسطس 2022 من الساعة 10 صباحا حتي 2 مساءا لجميع البرامج .

 

وتقدّم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

 

وأعلنت كلية الألسن عدد 8 برامج مبتكرة متميزة  تطبق فيها  معايير الجودة، وتعزز القدرات البحثية  لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحون باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

 

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

(برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية -  برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية. - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية - برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية - برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية).


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