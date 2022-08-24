أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-8-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24-8-2022.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ شارم دريمز للاستثمار السياحي، اودن للاستثمارات المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.351 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 701.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.5 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.2%، والعرب على 3.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 41.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 244.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 277.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1893 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12434 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4087 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3102 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3685 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.05%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 30.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 26.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 16.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.344 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.49%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.27%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 3.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.13%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.49%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.64%.