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أبرز 10 أسباب لسحب رخصة السيارة أثناء السير على الطرق.. إنفوجراف

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:30 ص
أبرز 10 أسباب لسحب رخصة السيارة أثناء السير على الطرق.. إنفوجراف لجنة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضع قانون المرور رقم 66 مجموعة من المحاذير التى يتم من خلالها سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من مجموعة من الأفعال الآتية:

1- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.

2- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.

3- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.

4- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.

5- اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.

6- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.

7- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

8- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

9- السير فى عكس اتجاه حركة المرور فى الطرق.

10- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

 

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أبرز 10 أسباب لسحب رخصة السيارة

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