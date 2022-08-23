5 معايير لتقييم الأعمال المقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتبت منال العيسوى

حددت الدولة 5 معايير لتقييم أى مشروع مقدم ضمن المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تم فتح باب التقديم للمشاركة فى المبادرة والتسجيل فيها الأحد 21 أغسطس حتى يوم 7 سبتمبر المقبل2022، ويتم تنفيذها في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، إضافة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

خلال هذا التقرير يتم نشر الخمسة معايير الخاصة بتقييم المشروعات وفقاً لأربعة معايير هي:

1- المعيار الأول: المكون الأخضر

ويتضمن النقاط الإرشادية التالية التي من المتوقع توافرها في المشروع على سبيل المثال وليس الحصر:

الاستدامة

استخدامات الطاقة (الطاقات المتجددة / وكفاءة الطاقة)

الانبعاثات والتلوث

إدارة المخلفات وتطبيقات الاقتصاد الدوار

التكيف مع التغيرات المناخية

خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

2- المعيار الثاني: المكون التكنولوجي

ويتضمن النقاط الإرشادية التالية التي من المتوقع توافرها في المشروع على سبيل المثال وليس الحصر:

تطبيقات الهاتف المحمول

تطبيقات الويب

إنترنت الأشياء IoT

الذكاء الاصطناعي

الاستشعار عن بعد

معالجة البيانات الضخمة

تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

نظم المعلومات الجغرافية

3- المعيار الثالث: القابلية للتكرار

ويتضمن النقاط الإرشادية التالية التي من المتوقع توافرها في المشروع على سبيل المثال وليس الحصر:

القابلية للتكرار و/أو التوسع واستدامة الأثر

الاستدامة المالية والفنية للمشروع

ذات عنصر ابتكاري

4- المعيار الرابع: الأثر

ويتضمن النقاط الإرشادية التالية التي من المتوقع توافرها في المشروع على سبيل المثال وليس الحصر:

وجود مقاييس أنشطة وخطوات المبادرة/المشروع

كيف تفيد المبادرة المؤسسة / المجتمع بشكل مباشر؟

الأثر الممتد للمبادرة

النتائج واقعية مدعومة بالبيانات

ويتم تقييم المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة طبقاً للمعايير السابقة بالإضافة لمعيار آخر وهو

5- المعيار الخامس: التمكين وتكافؤ الفرص (مخصص فقط لمشروعات المرأة)

ويتضمن النقاط الارشادية التالية التي من المتوقع توافرها في المشروع على سبيل المثال وليس الحصر:

نسبة السيدات المشاركات/إدارة المبادرة/المشروع

كيفية استهداف السيدات لتعزيز دورهم في الانتقال للاقتصاد الأخضر

كيفية استهداف احتياجات المرأة ذات العلاقة

كيفية بناء القدرات (التعليم والتدريب) للعاملين والمستفيدين من المبادرة/المشروع

للتقدم للمشاركة في المبادرة

https://www.sgg.eg/