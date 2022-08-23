120 ألف جنيه للطب و65 ألفا للصيدلة و69 للعلاج الطبيعى بجامعة ميرت بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور جمال قريشى مؤسس جامعة ميريت بسوهاج ونائب رئيس مجلس الأمناء أنه تم تحديد 65 ألف جنيه رسوم الالتحاق بكلية الصيدلة و69 ألف جنيه لكلية العلاج الطبيعى، و120 ألف جنيه للطب البشرى.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمناء لليوم السابع إنه تم إقامة الجامعة على مساحة 33 فدانا، لتضم 11 كلية نفذت منها 3 كليات بالمرحلة الأولى هي كليات الطب البشرى والعلاج الطبيعى والصيدلية بمدينة سوهاج الجديدة ، حيث تم تصميمها على أعلى مستوى من ناحية المباني وناحية المعامل وحجرات التدريس داخل الجامعة بما يتناسب مع التطور العلمى والتكنولوجى والجامعة تتبع رؤية الرئيس السيسى رئيس الجمهورية في التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 حيث تهدف الجامعة من خلال رسالتها إلى البناء العلمي والخلقي والثقافي للطلاب،ورعاية المواهب،لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة ومواكب لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي،من خلال خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة.

وأكد قريشى أن المبني الرئيسي يتكون من المبني الإدارى للجامعة والمكتبة المركزية والمسرح وقاعة الاجتماعات وتقدر المساحة المخصصة لهذه المباني حوالي فدانين وهناك منطقة الملاعب والمباني الملحقة به وتتكون من منطقة ملاعب ومبني خدمات لمنطقة الملاعب وصالة جيم وتقدر المساحة المخصصة لهذه المباني حوالى فدانين والمستشفى الجامعى والمستشفي الجامعي ويشمل جميع الأقسام الإكلينيكية للكليات الطبية والمباني الخدمية للجامعة وتضم مسجد ومدينة طلابية والحدائق و الكافيتريات.

وتقع الجامعة في مدينة سوهاج الجديدة بصعيد مصر،وهي من أهم محافظات مصر وقد تم إنشاء الجامعة على مساحة حوالي 150.000 متر مربع والموقع المختار للجامعة مناسب للأغراض الأكاديمية والأخلاقية والتعليمية وبعيداً عن التلوث البيئي والجامعة قريبة من الطرق والمحاور الرئيسية،وبالتالي تخدم مساحة واسعة جدا والمسافة بين الجامعة والمطار تستغرق 10 دقائق ويوجد اتوبيسات الجامعة يتم توافرها من النقاط الرئيسية والقطار المسافة بين الجامعة ومحطة قطار سوهاج تستغرق 20 دقيقة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة أن الجامعة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية رعاية الشهداء وأسرهم فأن الجامعة تقوم بتقديم المنح لأبناء الشهداء والمتفوقين بعد أستكمال عدد الدفعة المقرر سنويا للجامعة وهذا هو العام الثالث على التوالي للجامعة في العمل في مجال التعليم وحققت الجامعة نجاحات ملحوظة ومتميزة يشهد بها الجميع وأن تواجد الجامعة داخل مدينة سوهاج الجديدة أدى إلى تحقيق التنمية المستدامة للمدينة الأمر الذى أدى إلى زيادة نسبة الإشعال والإعاشة بمساكن المدينة حيث تسع الجامعة لعدد 1200 طالب سنويا بالمرحلة الأولى والجامعى تتمنى أن يكون الحد الأدنى يسمح باستفادة الطلاب من هذا الصرح العلمى المتكامل.



التخطيط العمرانى للجامعة (1)



التخطيط العمرانى للجامعة (2)



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التخطيط العمرانى للجامعة (5)



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الجامعة ليلا (1)



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الجامعة ليلا (4)



الجامعة ليلا (5)



الدكتور نبيل نور الدين مستشار الجامعة



المبنى الرئيسى لجامعة ميرت (1)



المبنى الرئيسى لجامعة ميرت (2)



المدخل الرئيس للجامعة



اماكن التدريس بالجامعة (1)



اماكن التدريس بالجامعة (2)



اماكن التدريس بالجامعة (3)



اماكن التدريس بالجامعة (4)



شعار الجامعة



قاعات جامعة ميرت بسوهاج (1)



قاعات جامعة ميرت بسوهاج (2)



قاعات جامعة ميرت بسوهاج (3)



قاعات جامعة ميرت بسوهاج (4)



لجان بالجامعة (1)



لجان بالجامعة (2)



لجان بالجامعة (3)



مبانى الجامعة من الداخل (1)



مبانى الجامعة من الداخل (2)



مبانى الجامعة من الداخل (3)



مبانى الجامعة من الداخل (4)



مبانى الجامعة من الداخل (5)



مبانى الجامعة من الداخل (6)



مبانى الجامعة من الداخل (7)



مبنى جامعة ميرت



مجمعات زراعية (7) (1)



مدخل الجامعة_1



