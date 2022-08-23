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1000 هجان من كل المحافظات يستعدون لانطلاق أقوى سباق هجن اليوم بالساحل الشمالى

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:30 ص
1000 هجان من كل المحافظات يستعدون لانطلاق أقوى سباق هجن اليوم بالساحل الشمالى الهجن- أرشيفية
العلمين - محمد حسين

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يستعد نحو ألف من ملاك الهجن من كل محافظات مصر، لانطلاق فعاليات سباق الهجن على ميدان سباقات الهجن بمدينة العلمين الجديدة اليوم الثلاثاء والمقرر أن تتنافس خلاله أكثر من 900 من الجمال فى 32 شوطا على فترتين صباحية ومسائية.

وقال الشيخ سلامة أبو الندا رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى واحد كبار ملاك الهجن، أن الهجانه جميعهم فى حالة جاهزية لإنطلاق الأشواط ،لافتا أن أكثر من ألف شخص من مختلف القبائل المصرية من عموم محافظات مصر من ملاك الهجن حضروا لمضمار سباقات الهجن بميدان العلمين للمشاركة فى السباق.

وأضاف أنه تم تسجيل 900 جمل ستشارك فى أشواط السباق للتنافس على أول المراكز والحصول على جوائز يقدمها اتحاد الهجن الإماراتى.

وسبق انطلاقة فعاليات السباق تجهيزات فى مضمار السباق تضمنت تزيين المكان بالأعلام ولافتات الترحيب بالضيوف وتجميل مداخل السباق.

وأعلن عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أنه تقرر أن تنطلق فعاليات سباق الهجن برعاية ودعم اتحاد سباقات الهجن الإماراتى.

وأوضح أن السباق يعد الأقوى من نوعه حيث تشارك فى التنافس على اول الأشواط 900 جمل حضرت من كل محافظات مصر، ومقرر أن يتم توزيعها على 32 شوطا على فترتين صباحية وفيها سيتم انطلاق 20 شوطا ومسائية وتشهد انطلاق 12 شوطا.

وأضاف أن السباق تم التجهيز له طوال الأسبوع الجارى حيث حضرت الهجن منقولة من مناطق سيناء ومطروح وصعيد مصر ومحافظات القناة والوادى الجديد، ووصلت لميدان سباقات الهجن بالعلمين واقام الهجانة بجمالهم فى مخيمات حول مضمار السباق فى انتظار المشاركة.

وتابع أن ميدان هجن العلمين يعد من اهم ميادين سباقات الهجن فى مصر، ومسافة مضمار السباق 5 كيلو مترات ببوابات مجهزة وتم اضافة انشاءات جديدة له تضمنت مسارات وطرق ومقصورة رئيسية ومنصة مشاهدة ومناطق خدمات.

واوضح أن السباق المقرر هو الرابع رسميا على ارض ميدان العلمين برعاية اتحاد الهجن الإماراتى منذ انطلاقة السباقات بالعلمين قبل عام.


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