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وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية: الإمام جندي في معركة الوعي والفكر وبناء الوطن

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:00 م
وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية: الإمام جندي في معركة الوعي والفكر وبناء الوطن مسجد
الإسكندرية - أسماء على بدر

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التقى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، بمفتشي الإدارات الفرعية وأئمة المساجد الكبرى بها لبحث آليات تنشيط العمل الدعوي وتكثيف العمل بالانشطة الدعوية والقرآنية بها.
 
ووجه الأئمة على أن مايبذلونه من جهد في الدعوة إلى الله تعالى مطالبا اياهم بالصبر والمثابرة لبلوغ الهدف الأسمى هو تعاليم الناس دين ربهم، والأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم، ونشر القيم والفضائل التي هي عماد المجتمع، وسبب نهوض الأمم، وأكد أن الإمام هو جندي في معركة الوعي والفكر وبناء الوطن وواجب عليه حماية من اي انحراف سلوكي او أخلاقي يصدع قواعده ويهدم بنيانه. 
 
 
 
 
 

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