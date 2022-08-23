وكيل تعليم دمياط يكرم أوائل مدارس التربية الخاصة

دمياط معتز الشربيني

كرم اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب محمد رمضان حرب بمدرسة النور للمكفوفين بدمياط، لحصوله علي مركز أول محافظة في شهادة الثانوية العامة مكفوفين.

كما كرم، الطالب أحمد شادي أبو حجازي، بمدرسة الأمل للصم وضغاف السمع بشطا، لحصوله علي المركز الأول محافظة في شهادة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع.

وهنأ "وكيل الوزارة" الطالبين المتفوقين مثنيا علي إصرارهم علي التفوق بالرغم من ظروفهم الخاصه، متمنيًا لهم دوام التوفيق ومزيدا من التميز والنجاح خلال حياتهم.

جاء ذلك بحضور صالح القصيفى مدير عام التعليم العام وفريال الزيني مدير إدارة التربية الخاصة بديوان المديرية.



جانب من التكريم