"تعليم دمياط" يستأنف تفعيل مبادرة ابني ابنك

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن استئناف مبادرة "ابني ابنك"، لرفع الوعي الصحي للمواطنين، وخاصة فئة الأطفال والمراهقين وذويهم.

وأكدت دكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية صحة دمياط، أن المبادرة شملت عدة محاور، كان منها النمط السليم للحياة الصحية (التغذية السليمة والنشاط البدني وممارسة الرياضة ومكافحة التدخين والادمان وادمان الإنترنت والهواتف الذكية، بالإضافة إلى صحة الطفل وأمراض التمثيل الغذائي"، وغيرها من الموضوعات الخاصة بصحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

واوضح الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن تلك المبادرة تستهدف المعلمين والطلاب وأولياء الأمور بمدارس المحافظة بجميع مراحلها التعليمية، من خلال محاضرات توعوية وتثقيفية، يحاضر فيها أطباء متخصصين لرفع الوعي الصحي، وذلك تحت رعاية الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط.