ورشة تعليمية حول المهارات القيادية لطلاب جامعة الطفل بسوهاج.. صور

نظمت جامعة سوهاج، ورشة تعليمية لطلاب جامعة الطفل بالاشتراك مع فريق(super education team)، وذلك بالملاعب المفتوحة بالمدينة الجامعية للطالبات، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إنه من خلال ورش العمل التدريبية التي تنظمها جامعة الطفل للطلاب يتم إكتشاف و إحتضان المواهب العلمية المتميزة، وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج التدريبي تضمن تعليم الطلاب مجموعة من المهارات مثل Presentation skills، Leadership skills، Problem solving، Team work skills،مضيفاً أنه تم تقسيمهم إلى مجموعات، وإجراء عدد من المسابقات التعليمية التى تعزز مهاراتهم الذهنية .

وأشار الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، إلى أنه قام فريق super education team بعمل معسكر اليوم الواحد في ملاعب الجامعة باستخدام طريقة gamafication، لعدد 100 طفل بالبرنامج، وذلك بعد حصول الفريق على الدعم والتمويل من ISF صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، موضحاً أن super education team تم إنشاءه عام 2016 داخل الجامعة من أجل تنمية مهارات الأطفال من سن 8 إلى 18 سنة، وذلك في مجالات soft and design thinking والمجالات المجتمعية مثل الإساءات التي يتعرض لها الأطفال.