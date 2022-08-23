والد بوريس جونسون يلقى باللوم على نجله فى أزمة الصرف الصحى بالمملكة

كتبت: نهال أبو السعود

ألقى ستانلي جونسون والد رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، باللوم على حكومة نجله في مستويات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها في الممرات المائية في بريطانيا.

في حديثه إلى مضيفة قناة إل بي سي ، راشيل جونسون - وهي أخت رئيس الوزراء - حذر ستانلي جونسون والد رئيس الوزراء من أن الافتقار إلى القياس الإحصائي لجودة المياه في شواطئ المملكة المتحدة كان بمثابة "حالة مروعة" وأشار إلى أن "بريطانيا كانت تعرف باسم رجل أوروبا القذر قبل انضمامها إلى ما يعرف الآن بالاتحاد الأوروبي في عام 1973".

وقال جونسون إنه بينما "تم ترحيل بعض تشريعات الاتحاد الأوروبي" ويجب أن تكون "من الناحية النظرية" سارية المفعول ، "بدون الدعم الذي قدمه إطار الاتحاد الأوروبي ... فإننا نواجه صعوبة طويلة".

وأضاف جونسون في المقابلة مع ابنته: "بينما تم ترحيل بعض تشريعات الاتحاد الأوروبي والتي يجب ان تكون من الناحية النظرية سارية المفعول بدون الدعم الذي قدمه اطار الاتحاد الأوروبي فاننا نواجه صعوبة طويلة، أعيدوا ، على سبيل المثال ، القياسات الإحصائية لم نقم بقياس جودة المياه على شواطئنا منذ ثلاث أو أربع سنوات حتى الآن. إنها حالة مروعة".

وتابع: "أود أن أقول إننا يجب أن نلوم الحكومة على عدم الضغط على هذا الأمر بالصعوبة التي كان ينبغي أن تفعلها ، وبالطبع في ظل غياب دفع الاتحاد الأوروبي كما يمكنك فهمه. كيف شعرت الحكومة بأنها قادرة على عدم دفع هذا الشيء كما كان ينبغي أن تدفعه ".

وأكد: "ما أود أن أراه هو عودة بريطانيا - وليس العودة بوضوح إلى الاتحاد الأوروبي - ولكن على الأقل العودة إلى وكالة تقدم لنا الدليل الإحصائي".