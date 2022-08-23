واشنطن تخفض بشكل حاد توقعات النمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام

كتب أحمد عرفة

خفضت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل حاد توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال معهد البترول الأمريكي، إن البيانات تظهر هبوطا بمخزونات النفط الأمريكي وزيادة في مخزون الوقود .

وقبلها خفض البيت الأبيض توقعاته لعجز ميزانية العام المالي الجاري لـ 1.032 تريليون دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن فريق الاستجابة لجدري القرود بالبيت الأبيض أنه ابتداءً من يوم الاثنين، ستتوفر 360 زجاجة جرعة ‏إضافية من لقاح جدري القرود ما سيكفي لـ1.8 مليون جرعة، باستخدام نهج الإدارة الجديد، وعدد من شأنه أن ‏يضاعف ما يقرب من ثلاثة أضعاف إمدادات الولايات المتحدة من اللقاحات المتاحة حتى الآن.‏