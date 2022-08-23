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البيت الأبيض يخفض توقعاته لعجز ميزانية العام المالي الجاري لـ 1.032 تريليون دولار

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 09:29 م
البيت الأبيض يخفض توقعاته لعجز ميزانية العام المالي الجاري لـ 1.032 تريليون دولار البيت الأبيض
كتب أحمد عرفة

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خفض البيت الأبيض توقعاته لعجز ميزانية العام المالي الجاري لـ 1.032 تريليون دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن فريق الاستجابة لجدري القرود بالبيت الأبيض أنه ابتداءً من يوم الاثنين، ستتوفر 360 زجاجة جرعة ‏إضافية من لقاح جدري القرود ما سيكفي لـ1.8 مليون جرعة، باستخدام نهج الإدارة الجديد، وعدد من شأنه أن ‏يضاعف ما يقرب من ثلاثة أضعاف إمدادات الولايات المتحدة من اللقاحات المتاحة حتى الآن.‏

ينبع التوسع في الإمداد من استراتيجية بدأتها الإدارة الأسبوع الماضي، والتي غيرت التوصية المتعلقة بكيفية حقن ‏اللقاحات، ويقول المسؤولون إن الفعالية تسمح للإدارة بتوسيع الجرعات بخمسة أضعاف.‏


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