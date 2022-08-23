هيئة محلفين كبرى بولاية نيومكسيكو توجه اتهاما للاجئ أفغانى بقتل مسلم ثالث

كتبت ريم عبد الحميد

وجهت هيئة محلفين كبرى فى ولاية نيومكسيكو الأمريكية اتهامات للاجئ أفغانى بارتكاب جريمة قتل مسلم، وهى ثالث جريمة يواجه اتهامات بارتكابها، حيث سبق اتهامه بقتل مسلمين آخرين.

وكانت عمليات القتل التي استهدفت أربعة مسلمين من أصول آسيوية فى منطقة البوكيرك بولاية نيومكسيكو بين نوفمبر 2021 وأغسطس الجارى قد أثارت حالة من الفزع والجدل، حتى ألقت الشرطة القبض على المشتبه به محمد سيد وهو لاجئ أفغانى يبلغ من العمر 51 عاما.

وقامت الشرطة بتفتيش منزل سيد وسيارته، وتوصلت إلى أدلة إضافية تربطه بجرائم القتل، من بينها ما يؤكد معرفته بالضحايا، بما يشير إلى احتمال وقوع خلاف بينهم.

ووجهت هيئة محلفين كبرى فى نيومكسيكو، الاثنين اتهاما لمحمد سيد بقتل ثالث مسلم. وسمحت أدلة عثر عليها على الهاتف المحمول للمحلفين بربط سيد بجريمة قتل نعيم حسين فى الخامس من أغسطس فى البوكيرك. وسبق اتهامه بقتل الموظف بأحد المقاهى أفطب حسين فى 26 يوليو الماضى، وقتل محمد أفضل حسين فى الأول من أغسطس.

ووجهت هيئة المحلفين لسيد ثلاث اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى، وأربعة اتهامات بإخفاء أدلى لها علاقة بقتل مهاجرين من أصول باكستانية وأفغانية.

وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز، فإن جماعات مناصرة المسلمين فى الولايات المتحدة، قالت إن عمليات القتل كان دفعها كراهية طائفية بين المسلمين، حيث كان ثلاثة من الضحايا من الشيعة، بينما ينتمى سيد إلى السنة. إلا أن أشخاصا يعرفون الضحايا والمتهم قالوا إن الدافع الأساسى وراء عمليات القتل كان خلافات شخصية أو الانتقام.