هبوط الأسهم السعودية والإماراتية والقطرية بجلسة الثلاثاء.. وصعود البحرين والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.11% خاسرًا 139.71 نقطة ليغلق عند مستوى 12420.77 نقطة، وهبطت الأسواق الإماراتية، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.50% خاسرًا 207.5 نقطة ليغلق عند مستوى 13593.66 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.05% رابحًا 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.60 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.11% خاسرًا 139.71 نقطة ليغلق عند مستوى 12420.77 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.75% خاسرًا 162.21 نقطة ليغلق عند مستوى 21562.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 156.6 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الأدوية بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.94%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.64%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.4%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.97%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية وحيدًا بنسبة 0.41%.

وقفز 40 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 3.59%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 3.31%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 2.99%، وتراجع 168 سهمًا على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 8.72%، ثم سهم "عناية" بنسبة 8.60%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 633.5 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.45% خاسرًا 15.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3392.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 123 مليون سهم محققة ما قيمته 242.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5393 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.28%، فيما ارتفعت قطاعات السلع، والاستثمار والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 10.21%، 0.9%، 0.44%، على التوالي.

وارتفع 16 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 10.21%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.34%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 7.40%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.17%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.8 مليون ورقة بقيمة 85.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.234% خاسرًا 23.50 نقطة ليغلق عند مستوى 10039.68 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.024 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 154.9 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 8191 صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.75%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.79%، فيما ارتفعت قطاعات التقديري للمستهلك، الطاقة، المواد الأساسية بنسبة 0.81%، 0.66%، 0.08%، على التوالي.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.49%، ثم سهم "شركة رأس الخمية للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 4.21%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 3.8%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 6.08%، ثم سهم "شركة العين الأهلية للتأمين" بنسبة 5.81%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 300.9 مليون درهم.



بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.50% خاسرًا 207.5 نقطة ليغلق عند مستوى 13593.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 167.7 مليون سهم بقيمة 609.2 مليون ريال عبر تنفيذ 18.4 ألف صفقة، وتراجع 40 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.05%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاعي التأمين، والاتصالات بنسبة 0.93%، 0.5%، على التوالي.



بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.42% رابحًا 109.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7866.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.72% رابحًا 148.64 نقطة ليغلق عند مستوى 8807.44 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% رابحًا 18.08 نقطة ليغلق عند مستوى 5894.66 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحًا 5.69 نقطة ليغلق عند مستوى 6146.12 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 315.1 مليون سهم بقيمة 81.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.6 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها البنوك بنسبة 2%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.34%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.69%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والمنافع بنسبة 0.52%، 0.51%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاعات الصناعة، والطاقة، والمواد الأساسية بنسبة 0.28%، 0.26%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية بنسبة 4.02%، 0.65%، على التوالي.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.05% رابحًا 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.97 مليون سهم بقيمة 904.4 ألف دينار بحريني، وصعد قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 3.8% مدفوعًا بصعود سهمي سوليدرتي البحرين، مجموعة فنادق الخليج بنسبة 10%، 0.27%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 1.88% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 1.83% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.51%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 0.76% بضغوط هبوط سهمي الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار، بنك السلام بنسبة 10%، 1.11%، على التوالي.