نقيب المهندسين بالقليوبية يشهد حفل تخرج دفعة جديدة لهندسة بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، والدكتور السيد على فؤاد عميد كلية الهندسة جامعة بنها، فعاليات حفل خريجي كلية الهندسة جامعة بنها، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر كليه التجارة جامعه بنها، بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

وأعرب المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، عن سعادته بالتواجد بين الطلاب لحظة تخرجهم متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق في حياتهم المستقبلية، قائلاً : هنيئا لكم تخرجكم لتبدأ خطواتكم الأولى في مسيرة تنمية وطنكم ولتساهموا مع زملائكم ومن سبقكم في تحقيق أهداف التنمية في بلادكم.

كما قدم كل الشكر والتحية لجميع الأمهات والأباء علي ما بذلوه من جهد مع أبنائهم الخريجين، وما ذاقوه من مكابدة الصبر لكي يصل أبنائهم إلي يوم الحصاد.

ووجه مجاهد خالص الشكر والتقدير لجامعة بنها بشكل عام كونها بيت الخبرة العلمية، وكذلك الشكر إلى كلية الهندسة بشكل خاص على الدور التنسيقي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



جانب من الحفل



جانب من الحفل



جانب من الحفل



جانب من الحفل



جانب من الحفل