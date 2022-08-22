الأولى من نوعها بالمحافظة.. بدء العمل بوحدة القسطرة المخية بمستشفيات جامعة بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت إدارة مستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، بدء العمل واستقبال المرضى بوحدة القسطرة المخية بعد توقف أكثر من عامين، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وتحت إشراف الدكتور خالد سلام رئيس قسم النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة بنها.

وأوضحت إدارة المستشفى، في بيان لها، أنه تعتبر وحدة القسطرة المخية الأولى من نوعها في محافظة القليوبية لخدمة أهالي وأبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، وتساعد في علاج حالات ضيق الشرايين المخية وتصليح العيوب الخلقية وإزالة الجلطات المخية الحديثة، تحت إشراف كوادر طبيه واستشاريين على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة، كما يتم العمل على تدريب الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين على أعلى مستوى من أجل الوصول إلى خدمة طبية متميزة ولائقة لجميع المرضى.

وتابعت، أنه تضم الوحد كلا من الدكتور محمد حماد العزب مدرس طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والدكتور عمرو سمير الدسوقي مدرس طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والدكتور أمجد أنيس مدرس مساعد طب المخ والأعصاب، والدكتور أحمد إبراهيم معيد، والدكتور سيف الدين معيد.

واستطردت، أنه تم إحلال وتجديد وتطوير وحدة السكتة الدماغية بقسم النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة بنها، ورفع كفاءتها من 6 أسرة إلى 12 سريرا، موضحة أنه دائماً تسعى مستشفيات جامعة بنها لتطوير منظومتها الصحية ورفع كفاءة خدماتها الطبية المقدمة لمختلف المرضى المترددين على عياداتها ومستشفياتها الجامعية فى مختلف التخصصات والأقسام الطبية.