نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات سمالوط ومطاى لمتابعة سير العمل.. صور

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، للاطمئنان على الوضع الصحي وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

من جانبه، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية مسائية مفاجأة على عدد من المستشفيات بمركزي سمالوط ومطاي، حيث شملت الجولة المرور على مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومستشفى مطاي العام، ومستشفى الصحة الإنجابية بمطاي، كما تفقد أعمال إنشاء وتطوير مستشفى مطاي المركزي، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، سعيد محمد رئيس مركز مطاي.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ أقسام (الاستقبال والأشعة والعظام والجراحة والأطفال والحضانات والصيدلية)، واستمع إلى شرح عن طبيعة الحالات الموجودة داخل الأقسام المختلفة وطريقة العمل مع المرضى والنظام المتبع لقياس جودة الخدمة المقدمة للمرضى داخل المستشفيات، كما حرص على متابعة دفاتر الحضور والانصراف الخاصة داخل المستشفيات لقياس مدى التزام الأطقم الطبية بالمواعيد المقررة واستمرار العمل على أكمل وجه.

ووجه نائب المحافظ بتلافي عدد من الملاحظات داخل المستشفيات وحرص على فتح نقاش مع الأطقم الطبية داخل المستشفيات، وأعرب عن شكره وتقديره للأطقم الطبية والتمريض، لجهودهم الواضحة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، كما التقى بعدد من المرضى واستمع لجميع شكواهم موجها بالعمل على حلها وتلافيها، ومعربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما تابع نائب المحافظ جودة الوجبات المقدمة للمرضى داخل المستشفيات.

كما كلف محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة فعاليات الورشة التدريبية، التي نظمتها الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع هيئة جون سنو بهدف تعزيز البرنامج المصري لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك لرفع مستوى مقدمي خدمات تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة، والدكتور مروان عبد الفتاح مدير قطاع تقديم الخدمات بهيئة جون سنو، والدكتورة أمل حسين حمودة مدير مشروع تعزيز البرنامج المصري لتنظيم الأسرة هيئة جون سنو، والدكتورة دعاء محمد علي رئيس قطاع الإدارة المركزية، والدكتور سامي محمد النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة مرفت سعد، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، والدكتور أحمد خليل، مدير ادارة الرعاية الاساسية ومدير تنظيم الاسرة و العلاجي والرعاية الأساسية بأسيوط و سوهاج، والدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الصحة بالمنيا.

ونقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير محافظ المنيا لجميع الحضور على جهودهم المبذولة في الملف الصحى، مؤكدا أن المحافظة تبذل العديد من الجهود من خلال تنفيذ وتنظيم العديد من المبادرات الرئاسية، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية، ومشيرا إلى ضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

من جانبه، وجه الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، الشكر لجميع القائمين والمشاركين في هذه الورشة على جهودهم المبذولة للارتقاء بمستوى أداء الفرق الطبية لخدمة طبية متميزة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية نفذت دورات تدريبية وورشة عمل لمناقشة خطة تطوير العمل وتحسين الأداء وعرض انجازات تنظيم الأسرة بالمحافظة، ومناقشة التحديات لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.



جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة عدد من المستشفيات بمركزي سمالوط ومطاي



جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة عدد من المستشفيات بمركزي سمالوط ومطاي



جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة عدد من المستشفيات بمركزي سمالوط ومطاي



خلال متابعة فعاليات الورشة التدريبية