اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 07:09 ص
أكرم القصاص
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نائب رئيس برلمان لبنان يبحث مع الوسيط الأمريكى تطورات ترسيم الحدود مع إسرائيل

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 07:00 ص
نائب رئيس برلمان لبنان يبحث مع الوسيط الأمريكى تطورات ترسيم الحدود مع إسرائيل البرلمان اللبنانى
اش ا

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بحث نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إلياس بو صعب تطورات المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية مع الوسيط الأمريكى فى المفاوضات أموس هوكشتين، وذلك خلال اتصال هاتفى بين الجانبين.

 

وأكد المكتب الإعلامى لنائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب،فى بيان، أن اتصالا مطولا جرى الإثنين بين هوكشتين وبو صعب جرى خلاله استعراض مسار المفاوضات، حيث اطلع نائب رئيس مجلس النواب على ما توصلت إليه آخر الاتصالات التى أجراها هوكشتين مع المسئولين الإسرائيليين والتى كان آخرها منذ أيام قليلة.

 

وأكد هوكشتين أنه سيتابع التواصل مع المسئولين الإسرائيليين خلال الأيام المقبلة، ثم يعاود التواصل مع بو صعب خلال أسبوع لاستيضاح بعض النقاط تمهيدا لوضع تصوره خطيا لما ناقشه فى لبنان خلال زيارته الأخيرة.

 

ولفت البيان إلى كل ما نشر من أخبار فى إسرائيل ونقلتها وسائل إعلام لبنانية هى من باب التكهنات وغير مبنية على أية معطيات أو مواقف رسمية، موضحا أن الاعلام دأب منذ نحو أسبوعين على بث أجواء سلبية فيما يتعلق بتطورات ملف ترسيم الحدود البحرية، ثم انتقل خلال اليومين الماضيين إلى بث أخبار إيجابية وصلت إلى حد تحديد موعد لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن.

 

وجدد نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إلياس بو صعب التأكيد على موقف لبنان، لافتا إلى عامل الوقت الضاغط، ومشددا فى هذا السياق، على ضرورة العمل ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض.

 

وشدد البيان على ضرورة عدم المبالغة فى الإيجابية أو السلبية لكون اتصالات لم تنته بعد، خصوصا أن لبنان يفاوض من موقع قوة محصن بوحدة الموقف الرسمي.

 


لبنان

البرلمان اللبنانى

الياس ابو صعب

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