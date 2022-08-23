اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:23 م
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ميجان ماركل تكشف تفاصيل نجاة ابنها من حريق بغرفته خلال جولة فى جنوب أفريقيا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:10 م
ميجان ماركل تكشف تفاصيل نجاة ابنها من حريق بغرفته خلال جولة فى جنوب أفريقيا أرشيفية
كتب فارس البدرى

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كشفت ميجان ماركل، تفاصيل نجاة ابنها أرشى بصعوبة من حريق اندلع فى غرفة نومه خلال جولتها فى جنوب أفريقيا، وتحدثت الدوقة ميجان ماركل، البالغة من العمر 41 عامًا، اليوم، عن اضطرارها على الفور للقيام بمهمة رسمية أخرى، متمنية أن يكون لدى الآخرين بعض التفهم للحظات الإنسانية وراء الكواليس، التى قد لا يكون لدى الناس أى وعى بها.

ميجان ماركل و عائلتها
ميجان ماركل و عائلتها

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اندلع الحريق بسبب اشتعال النيران فى مدفأة بغرفة نوم أرشى، ما أدى إلى حريق الغرفة على الرغم من أن أرشى البالغ من العمر أربعة أشهر ونصف كان فى الطابق السفلي مع مربيته فى ذلك الوقت عندما ذهبت لتناول وجبة خفيفة.

الامير هاري و ميجان ماركل
 ميجان ماركل

لكن ميجان تحدثت عن الضغط الذى تعرضت له فى هذه المحنة كأم جديدة، قائلة للبودكاست: "فى تلك الفترة الزمنية التي نزلت فيها المربية إلى الطابق السفلى، اشتعلت النيران فى المدفأة بالغرفة.. وتصادف أن شخصًا ما شم رائحة الدخان ودخل وتم إخماد الحريق".

وأخبرت الدوقة كيف أنزلوا ابنها الصغير من الوحدة السكنية التى كانوا يقيمون فيها للنوم مباشرة بعد وصولهم لجولتهم الرسمية، مع مغادرة ميجان وهارى للقيام بزيارة إلى بلدة نيانجا، حيث أوصلت الدوقة خطاب.

وتم الكشف عن الحادثة المرعبة فى الحلقة الأولى من بودكاست النماذج الأصلية لميجان والمتاح على Spotify. بعنوان التصور الخاطئ للطموح مع سيرينا ويليامز.


ميجان ماركل

ابن ميجان ماركل

حريق في بيت يجان ماركل

العائلة المالكة

ارشى

ابن الامير هارى



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