الأخ غير الشقيق لـ ميجان ماركل يسعى لوضع والدهما تحت الوصاية القانونية

كتبت ريهام عبد الله

أقدم الأخ غير الشقيق لدوقة ساسكس ميجان ماركل، على محاولة للسيطرة على الشئون القانونية والتجارية لوالدهما توماس ماركل، للوصاية عليه بينما يتعافى من سكتة دماغية، وقد يتم وضع توماس ماركل، البالغ من العمر 78 عامًا، تحت "الوصاية"، وهى شكل من أشكال الوصاية القانونية وما اشتهرت به المغنية بريتنى سبيرز، إذ ظلت تحت سيطرة أفراد الأسرة لمدة 13 عاما، ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم منح هذه الوصاية فى الحالات التى يكون فيها الأفراد غير قادرين على اتخاذ قراراتهم الخاصة، مثل المعاناة من الخرف.



توماس جونيور شقيق ميجان

عانى توماس الأب من مشاكل صحية متعددة خلال السنوات الأخيرة، وعانى من سكتة دماغية فى مايو الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الخطوة، فإن هذه الخطوة ستسمح لـ توم جونيور، 55 عامًا، بإدارة دعوى قضائية ضد المصور البريطانى جيف راينر بسبب صور مسرحية تسببت فى إحراج توماس الأب فى جميع أنحاء العالم.



توماس ماركل والد ميجان

ومن جهة أخرى، أكد المحرر الملكى توم باور - فى وقت سابق - أن الخلاف المستمر بين الأمير هارى وشقيقه الأمير ويليام قد تفاقم بسبب ميل ميجان ماركل إلى "الانتصار"، ويبدو أن فرص تصالح الأخوين ضئيلة.

وتحدث باور، مؤلف الكتاب الجديد Revenge: Meghan ، Harry and the War Between the Windsors لمجلة OK! عن الخلاف المستمر بين هارى وميجان والعائلة المالكة، وآثار بشكل خاص الجدل حول نزاع هارى مع شقيقه الأكبر ويليام، وادعى" باور" أن خلاف هارى وويليام اشتعل عندما طلب ويليام من هارى أن يأخذ الأمور ببطء مع ميجان قبل زفافهما الملكى فى عام 2018.

وأضاف أنه بعد وقت قصير من زفاف هارى وميجان انهارت العلاقات بين الأربعة (هارى وميجان وكيت وويليام)، وأوضح باور قائلا: "الوقت قد فات على الأخوين الملكيين للمصالحة فى المقام الأول بسبب ميل ميجان للعب دور الضحية".