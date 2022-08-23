"مكافحة التطرف والظواهر الهدامة "محاضرة فى ثقافة الفيوم

الفيوم رباب الجالى

عقد بيت ثقافة سنورس بمحافظة الفيوم محاضرة بعنوان"مكافحة التطرف و الظواهر الهدامة "، تحت إشراف سماح كامل مدير فرع ثقافة الفيوم حاضر فيها الشيخ شعراوي رمضان عطية.

وتحدث محاضر الندوة، عن مواجهة التطرف والإرهاب، من خلال العمل على تجفيف المنابع الفكرية للإرهاب عبر نشر الفكر المعتدل والمستنير، والإسهام في بناء جبهة متماسكة قادرة على تحصين المجتمع أمام محاولات جماعات التطرف والإرهاب لاختراق نسيجه المتماسك وأن المواجهة الثقافية للفكر المتطرف لا تقل أهمية عن المواجهة الأمنية،وكذلك حرمانها من القدرة على التلاعب بعقول الشباب واستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في بعض المجتمعات، لنشر أفكارها الهدامة.

علي جانب آخر أعدت مكتبة حي جنوب الفرعية بالتعاون مع المشروع الوطني لمكافحة مرض الإيدز والتدخين والإدمان بالتعاون مع مركز المشورة والفحص الاختيارى بمديرية الصحة لقاء اداره عادل شحاتة دارت أحداثه حول تعريف مرض الإيدز بأنه مرض مناعي وذكر 3 طرق مسببة للإصابة بهذا المرض وكيفية الوقاية منه وتحدث عن التدخين واضراره التى تسبب الوفاة وذكر الأمراض التى يصاب بها المدخنين وتحدث بان التدخين يدمر الاسرة والصحة ويتسبب فى بعض الأحيان لأمراض مزمنة سواء للمدخن او المجاور مثل تصلب الشرايين والقلب المفتوح.



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