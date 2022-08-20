"ثقافة الفيوم" يدعو رواده للمشاركة بمسابقة نجيب محفوظ

الفيوم رباب الجالي

دعا قصر ثقافة الفيوم، رواد القصر للمشاركة في المسابقة التي أعلن عنها المجلس الأعلي للثقافة، وهي مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي.

وأعلن قصر الثقافة، في منشوره حول المسابقة، أن الجوائز تقدر بـ75 ألف جنيه لأفضل رواية مصرية و75 ألف جنيه لأفضل رواية عربية.

وعن شروط المسابقة فتضمنت أن تمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال عامي 2020 / 2021 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج، وألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخري حتي يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة.

ألا تكون الرواية حصلت علي جائزة في مسابقات أخري.

ويقدم المتسابق 4 نسخ من الرواية +نسخة( PDF ) ولا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.

وعلي المتقدم التوجه إلي إدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم "سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي او صورة من جواز السفر للعرب وخطاب بنكي برقم الحساب في حالة الفوز".

أو إرسالها علي العنوان التالي " 1 ش الجبلاية - الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة" وآخر موعد لتلقي الاعمال 31 اغسطس 2022.