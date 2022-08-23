معرض لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "كلنا واحد" فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، عن افتتاح معرض للسلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة في متناول المواطنين بشارع بور سعيد بمدينة الشهداء برعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وتابع رئيس المدينة يرافقه مدير إدارة تموين الشهداء أعمال المعرض من حيث توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يضمن توافرها الدائم وبالكميات التي تلبي كافة احتياجات المواطنين، والتأكد من تنفيذ عملية البيع وفق الأسعار المقررة.

وأشار أبو حطب إلى أنه جار الإعداد لتوفير الأدوات المدرسية للطلاب بأسعار مناسبة بالمعرض، ويأتي ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " كلنا واحد" التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لضبط الأسعار، ومنع الاحتكار، ومواجهة الغلاء للتخفيف عن كاهل المواطنين.