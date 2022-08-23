مصرع طفل غرقًا فى ترعة الرمادى بإسنا فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

لقي طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، غرقا في ترعة الرمادي في نجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمان الطفل المتوفي لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بغرق طفل يبلغ من العمر 11 سنة داخل ترعة الرمادي بمنطقة الكوبري في نجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا، وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث سيارة إسعاف وتم انتشال الطفل نقل جثمان الطفل المتوفي لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مطلع الاسبوع الجارى، وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوى الغربى، مما أسفر عن إصابة 8 مواطنين من ركاب السيارة والتروسيكل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومستشفى أرمنت لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوى الغربى، مما أسفر عن إصابة 8 مواطنين، وهم كل من "م.س" 52 سنة، و"م.ع" 40 سنة، و"و"م.أ" 38 سنة، و"م.ي" 38 سنة، و"أ.ا" 37سنة، و"أ.ع" 37 سنة، و"ط.ج" 18 سنة، و"م.د" 39 سنة، وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومستشفى أرمنت لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.