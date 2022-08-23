مدير مدرسة فى لبنان يطلق النار على التلاميذ.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

قام أحد مدراء المدارس في منطقة المرج بالبقاع فى لبنان بإطلاق النار على بعض التلاميذ، وفق موقع لبنان24.

ووفقا لما روته أمل أبو حمدان، وهي من سكان منطقة المرج بلبنان، فإن ابنها برفقة أصدقائه توجهوا إلى ملعب المدرسة لممارسة رياضة كرة السلة، وأثناء تواجدهم في الملعب تعرضوا لإطلاق النار وتحديدا لـ5 طلقات نارية من قبل المدير.

وبعد إطلاقه النار، توجه المدير إلى الفتيات قائلا: "هيك عالم وهيك بلد هيك بدكن".

وقد داهم الجيش منزل المدير لكنه لم يعثر عليه، والحادثة يتم متابعتها من قبل الأجهزة الامنية والقضائية المختصة.

ويشير بعض الأهالى في منطقة المرج إلى أن المدير قد يكون قام بإطلاق النار ظنا منه أن هناك لصوصا دخلوا حرم المدرسة.