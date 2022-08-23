اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

محاميو ترامب يطالبون بتعيين خبير خاص لتفتيش الوثائق المصادرة من مارالاجو

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:00 ص
محاميو ترامب يطالبون بتعيين خبير خاص لتفتيش الوثائق المصادرة من مارالاجو ترامب والاف بى أى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلب محاميو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاضى فيدرالى وقف مراجعة الإف بى أى للوثائق التي تم استعادتها من مسكنه فى مارالاجو بولاية فلوريدا فى وقت سابق هذا الشهر لحين تعيين خبير خاص من قبل المحكمة لتفتيش السجلات.

 

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فقد تم تضمين الطلب فى دعوى قضائية فيدرالية، وهو أول إيداع من قبل الفريق القانوني لترامب بعد أسبوعين على تفتيش مارالاجو، والذى يستهدف بشكل واسع تحقيق الإف بى أى فى حول اكتشاف سجلات سرية فى مارلاجو، مما ينذر المرافعات التي من المتوقع أن يدلى بها محاميو ترامب مع المضي قدما فى التحقيق.

 

ووصفت الدعوى القضائية عملية تفتيش عملاء الإف بى أى لمارالاجو فى الثامن من أغسطس، حيث استعاد العملاء 11 مجموعة من الوثائق السرية من منزل ترامب، بانها خطوة عدوانية بشكل صادم. كما هاجمت الدعوى مذكرة التفتيش، وقالت إنها فضفاضة للغاية، وأكدت أن ترامب يحق له الحصول على وصف أكثر تفصيلا للسجلات التي تمت مصادرتها من منزله، وتجادل بأن الإف بى أي ووزارة العدل طالما عاملاه بشكل غير عادل.

 

وفى بيان منفصل، قال ترامب إن كل الوثائق تم رفع السرية عنها فى السابق، على الرغم من أنه لم يقدم أدلة تدعم هذه المزاعم ووصف السجلات بانه تمت مصادرتها بشكل غير قانونى من منزله. وردت وزارة العدل الأمريكية فى بيان مقتضب من ثلاث جمل تشير إلى أن عملية التفتيش تم التفويض بها من قبل قاضى فيدرالى بعدما قدم الإف بى أى سببا محتملا لاحتمال ارتكاب جريمة.


وثائق ترامب

اخبار ترامب

وثائق سرية

وثائق رئاسية

محاميو ترامب



الموضوعات المتعلقة

نيويورك تايمز: ترامب احتفظ بـ300 وثيقة سرية تتعلق بالأمن القومى فى مارلاجو

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:19 ص

نيويورك تايمز تسلط الضوء على فوضى الوثائق فى الأيام الأخيرة لرئاسة ترامب

الأحد، 21 أغسطس 2022 04:25 م

أمريكا تعيش توابع زلزال مارالاجو.. "العدل" تتمسك بسرية مذكرة تفتيش منزل ترامب لدواع أمنية.. وول ستريت: السلطات عثرت على 11 وثيقة حساسة.. وملف يتعلق بـ"السلاح النووى" وإيمانويل ماكرون ضمن القائمة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:00 ص

تصاعد العنف ضد "FBI" بعد مداهمة منزل ترامب.. التهديدات تضمنت زرع قنابل فى مقرات التحقيقات الفيدرالى وقتل مسئولين أمنيين.. دونالد يطلب الحماية من الأمريكيين: ما يحدث "اعتداء سياسى".. ويحذر من تبعات استهدافه

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة