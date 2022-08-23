محافظ بنى سويف ورئيس الجامعة يستقبلان وزير التعليم العالى

بنى سويف ــ هانى فتحى

استقبل "منذ قليل"الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وذلك بمقر جامعة بني سويف، في حضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي وجامعة بني سويف.

هذا ومن المقرر أن يرافق المحافظ والوزير خلال افتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة بني سويف والتي تشمل افتتاح وتفقد تطوير الملعب الخماسي بالجامعة، ومباني الأورام والحروق ومبنى العيادات ومحطة توليد الأوكسجين بالمستشفى الجامعي ، ثم التوجه إلى شرق النيل لافتتاح مبنى مدرج الاختبارات الإليكترونية وكليات التربية والسياسة والاقتصاد ، بجانب تفقد جامعات : بني سويف التكنولوجية ، النهضة والأهلية ومجمع المعاهد الخاصة بمنطقة بياض العرب الصناعية ، على أن تختتم الزيارة بتفقد وحدة السيليكون التابعة للجامعة التكنولوجية بالقرية الذكية.



محافظ بني سويف ورئيس الجامعة يستقبلان وزير التعليم