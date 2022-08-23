تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كلية "تمريض بنى سويف" وشروط الالتحاق بها

كلية التمريض جامعة بنى سويف، إحدى الكليات ذات الطابع الانسانى والعلمى، فهى الكلية التى يتخرج منها ملائكة الرحمة اخصائى التمريض، وتعد كلية التمريض جامعة بنى سويف، أحد أهم الكليات التى يبحث عنها طلاب المرحلة الثانية من التنسيق بعد استنفاز كافة الأماكن الشاغرة بكلية المجموعة الطبية .

وتقع كلية التمريض جامعة بنى سويف داخل مجمع شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، والتى تقع فى موقع متميز كونها قريبة من الطريق الصحراوى الشرقى وطريق الزعفرانة وكذلك الطريق الصحراوى الغربى ومحافظة الفيوم واكتوبر والهرم من خلال محور عدلى منصور الذى يبعد عن مبنى الكلية بنحو 5 كيلوا متر .

وتأسست كلية التمريض سنة 2000 بمقتضى القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2000 ككلية تابعة لفرع جامعة القاهرة ببني سويف ، واستمرت تبعية الكلية لجامعة القاهرة حتى صدور القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2005 الخاص بإنشاء جامعة بني سويف كجامعة مستقلة.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن كلية التمريض جامعة بنى سويف تعد من أهم الكليات التى تخرج جيل من المتخصصين فى مجال التمريض

وقال رئيس الجامعة، إن كلية التمريض تقبل خريجى الثانوية العامة الشعبة العلمية مشيراً الى انه يشترط النجاح فى اختبار القدرات ،وان يكون الطالب المتقدم للكلية من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة العلوم (علمي علوم) ، الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام.

وأضاف رئيس الجامعة أن الكلية حددت عدد من الشروط لاجراء اختبارات القدرات منها إحضارها وهي صورة شخصية للطالب، وصور بطاقة الرقم القومي، ورقم الجلوس الثانوية العامة، والبرنت المطبوع من موقع التنسيق والمحدد فيه تاريخ، وميعاد انعقاد الاختبار، إيصال فوري اختبار قدرات كلية التمريض بمبلغ 450 جنيها.

وأضاف الدكتور منصور حسن أن كلية التمريض تحتوي الكلية على 8 أقسام وهي أساسيات التمريض، والتمريض الباطني الجراحي، وتمريض الأطفال، وتمريض المسنين، وإدارة التمريض، وتمريض صحة المجتمع، وتمريض الصحة النفسية، وتمريض صحة الأم وحديثي الولادة.

وتابع رئيس الجامعة : تسعى كلية التمريض الى تخريج كوادر تمريضية مؤهلة ومتميزة علميا ومهنيا ومواكبة للمعايير الأكاديمية المحلية وقادرين على تقديم رعاية تمريضية ذات جودة عالية في جميع المؤسسات الصحية وقادرين على المنافسة في سوق العمل وكذلك إعداد باحثين علميين متميزين للمساهمة الفعالة في حل المشاكل الصحية للمجتمع.

وأكد الدكتور منصور حسن، أنه تتوافر لدى كلية التمريض جامعة بني سويف معامل للمهارات العملية من أجل اكتساب الخبرات والتدريب على كافة المهارات التمريضية للطلاب بداخلها، وكذلك غرس القيم والمبادئ والأخلاقيات اللازمة للممارسة المهام التمريضية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الهدف من هذة المعامل هو تدريب طلاب مرحلة البكالوريوس علي أداء الإجراءات التمريضية المختلفة وذلك لتمكنهم من إتقانها عند تقديم الخدمات الصحية.