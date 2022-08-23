اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:57 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال تطوير الأسواق والخدمات الصحية بالخارجة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:45 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال تطوير الأسواق والخدمات الصحية بالخارجة جولة محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير كل من سوق الشعلة والبساتين بالخارجة، يرافقه المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد وياسر عبد التواب نائب رئيس المركز.

 

وشدد المحافظ على متابعة إلتزام الباعة بالأماكن المخصص لعرض السلع والحفاظ على فتح الطريق داخل السوق ورفع أى إشغالات تعوق الحركة، حرصًا على سلامة رواد السوق وتأمين إجراءات التعامل في حالات الطوارئ، والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة والإنارة العامة، ووجه المحافظ بفتح منفذ بيع لمنتجات القرى بالمحلات المقامة بمدخل سوق الشعلة لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

 

من ناحية أخرى، اطمأن الزملوط على الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الخارجة التخصصي، متفقدًا العيادات الخارجية ومنظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين واستمع إلى آراء عدد من المواطنين المتواجدين حول المنظومة الصحية بالمستشفى.


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