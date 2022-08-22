محافظ الوادي الجديد: تشغيل محطة مياه جنوب باريس بعد توقف 8 سنوات

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية بمركز باريس للاطمئنان على المشروعات الجارية والخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه العقيد إيهاب جاد المشرف العام على قطاع باريس والمهندس عثمان ناجي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة و سيد سيف نائب رئيس المركز .

و تفقد المحافظ بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه شرب جنوب باريس ( بطاقة 10 آلاف م3/ي)، وذلك فور إجراء تحاليل عينات المياه والتأكد من صلاحيتها ونقائها، وبعد تعثرالتشغيل لمدة 8 سنوات منذ إنشاء المحطة .

ووجه المحافظ بحصر إحتياجات المحطة من المستلزمات ومواد التطهير اللازمة لسرعة توفيرها، وتدريب فنيين على أعمال تشغيل وصيانة المحطة تمهيدًا لبدء الخدمة لأهالي المدينة، واستغلال المياه الناتجة من أعمال الغسيل في ري مزرعة النخيل التابعة للوحدة المحلية.

جدير بالذكر أن المحطة تضم وحدة التنقية ومبنى الطلمبات المرشحة ومنظومة معالجة وذلك و بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون جنيه .