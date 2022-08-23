محافظ المنوفية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية شما فى مركز أشمون

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركزي أشمون والشهداء.

وبدأت الجولة الميدانية الموسعة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بقرية شما بمركز أشمون، رافقهم محمد موسي، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، حيث تم إستعراض فيديو توضيحي عن الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بكافة القطاعات المختلفة لعدد من مشروعات المباردة بمركزي أشمون والشهداء.

هذا وقد تم تفقد أعمال تطوير مدرسة سامح طاحون بشما (إحلال جزئي) والمقامة على مساحة 420م2 بقيمة تعاقدية ما يزيد عن 7 مليون جنيه بإجمالى (19) فصل دراسي، وذلك للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، كما تم تفقد مجمع الخدمات بشما والذي يضم مكاتب تموين، شئون إجتماعية ، سجل مدني، ومكتب بريد، شهر عقاري، ومركز تكنولوجي يضم صالة لاستقبال المواطنين وعدد من منافذ تقديم الخدمات، بالإضافة إلى وجود شباك للاستعلامات لتقديم الخدمات المميكنة والمتنوعة للجمهور، كما تم تفقد الوحدة الصحية الجديدة بشما.

وأكد محافظ المنوفية أن مشروعات حياة كريمة ستساهم في تغيير واقع قري الريف المصري والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً أن محافظة المنوفية لها نصيب كبير من مبادرة حياة كريمة حيث يبلغ عدد القري بالمرحلة الأولي 81 قرية بنطاق مركزي أشمون والشهداء.