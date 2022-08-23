محافظ الغربية يكرم أوائل الجمهورية والمحافظة فى مختلف المراحل التعليمية

كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، بقاعة المركز الثقافى بطنطا، أوائل الجمهورية والمحافظة فى مختلف المراحل التعليمية، حيث شمل التكريم أوائل الثانوية العامة، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية، الاعدادية العامة والإعدادية الأزهرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب محمد عريبى، النائب عبد المنعم شهاب والنائب عمرو السعيد.

بدء الحفل بعزف السلام الوطنى، وتلاوة القرآن الكريم، تلاه عرض غنائى لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية وفقرة شعرية للطالبة بسنت أحمد، وعرض فيديو تسجيلى لزيارات محافظ الغربية لتهنئة الأوائل فى منازلهم.

وفى كلمته قال الدكتور طارق رحمى، أنه فخور بأبنائه الطلاب والطالبات الذين رفعوا رأس المحافظة ورأس آبائهم، موجها التحية والتقدير لأولياء الأمور الذين سهروا الليالى من أجل مساعدة أبنائهم للحصول على أعلى الدرجات، ولأعضاء هيئة التدريس بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، الذين ساهموا فى حصول الغربية على 12 مركز جمهورى، 4 عن الثانوية العامة و4 عن الثانوية الأزهرية و4 عن الدبلومات الفنية.

وأضاف رحمى أن الغربية مليئة بالمتميزين فى كافة القطاعات ليس فقط فى التعليم وأنما فى مختلف المجالات، وهذا نتاج حرص المحافظة على الاهتمام ببناء وتنمية الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة، التى وضعت التعليم أساسا للتقدم، مختتماً كلمته بتوجيه التحية لمؤسس الجمهورية الجديدة " لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية"

واختتم الحفل بتكريم الطلاب والتقاط الصور التذكارية، حيث تم تكريم 4 طلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، 4 طلاب أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، 4 طلاب أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكريم 79 طالب وطالبة من أوائل المحافظة فى المراحل الإعدادية العامة، الإعدادية الأزهرية، الدبلومات الفنية، الثانوية الأزهرية والثانوية العامة، التربية الخاصة والمكفوفين.