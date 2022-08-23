محافظ الغربية يتفقد محطتى الرفع ببسيون وأعمال توسعة مدخل كفر الزيات

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة تفقدية بمركزي كفر الزيات وبسيون، لمتابعة أعمال مشروعات التطوير الجارية ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات و إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

بدأت الجولة بتفقد قطعة أرض في مدخل المدينة وذلك لإنشاء موقف وسوق نموذجيين بديلاً عن السوق والموقف المتواجدين بمحيط محطة السكة الحديد، وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية، كما تفقد المحافظ بدء أعمال تطوير المنطقة ما بين ميدان البنك الأهلي وحتى بداية منطقة الوكالات، موجهاً رئيس المدينة بإزالة الحديقة أمام المحكمة لتوسعة الطريق.

وفي سياق آخر تفقد محافظ الغربية يرافقه المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب، أعمال إنشاء محطة الرفع بقرية نجريج ومشروع شبكات القرية بإجمالي تكلفة 77,1 مليون جنيه، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة الرفع بقرية شبراطو ومشروع شبكات القرية والتي تبلغ تكلفته 97,1 مليون جنيه.

وأوضح شطا أن البرنامج يستهدف خدمة عدد 18 قرية و24 عزبة في مراكز (طنطا – كفر الزيات – بسيون ) حيث يبلغ عدد السكان المستهدف خدمتهم حوالي 120 ألف نسمة ، عن طريق إنشاء 45000 ألف وصلة صرف صحي.

ومن جانبه أكد رحمي علي اهتمام المحافظة بسرعة تنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين، موجهاً رئيس المدينة بتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات التي من تساهم في إنهاء المشروعات قبل الوقت المحدد.