محافظ الإسكندرية: تنفيذ 11 قرار إزالة للتعديات على الأراضى التابعة لوزارة الرى

الإسكندرية جاككلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حقها في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات، مشيراً أنه خلال اليوم العاشر من المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 11 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري بحي العامرية ثان.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها،وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الاحياء بأهمية المرور على الاراضي التي تم تنفيذ الازالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه، أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، حيث تم تنفيذ اليوم إزالات على أراضي الموارد المائية (ترعة علم المرقب و ترعة النصر) حي العامرية ثان متمثلة في بناء أحواض وبناء آبار وقطع جزء من طريق الخدمة بالمخالفة للقانون.