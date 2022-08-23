شن 5 حملات مكبرة مفاجئة بأحياء الإسكندرية لإزالة التعديات

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالشوارع والميادين على مستوى الأحياء بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية، كما شدد على تكثيف الحملات المسائية لحظر مكبرات الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ؛ قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة 5 حملات مكبرة مفاجئة بأحياء الجمرك ووسط وشرق والمنتزة أول والمنتزة ثان، حيث أسفرت الحملات عن رفع الإشغالات والتعديات داخل منطقة المنشية. ورفع الإشغالات والتعديات داخل شارع اللاجيتيه بالإبراهيمية بوسط، وتم رفع الإشغالات من شارع باكوس وغبريال بحى شرق. ورفع الإشغالات والتعديات من شارع خالد بن الوليد بالمنتزة أول. وإزالة المخالفات من محيط كوبرى المندرة بالمنتزة ثان.

شارك فى الحملات اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول، واللواء وليد البيلى رئيس حى الجمرك، وعزة إبراهيم رئيس حى وسط، والدكتورة رباب مدنى رئيس حى شرق، وهدى أبو كليلة رئيس حى المنتزة ثان، واللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع، وأحمد عبدالمجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى، وجميع الجهات المعنية.