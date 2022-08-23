محافظ أسوان يعلن البدء فى مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، محيط منطقة الطابية التاريخية رافقه خلالها مسئولى الجهات المختصة واستمع لمخطط مشروع التطوير والتجميل المقترح للمنطقة من مسئولى إدارة المشروعات.

وقال محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، إن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى توسعة شارع شرق البندر ليضم أكثر من حارة مرورية من ناحية السور الغربى بعمق 11 متر، بجانب توسعة شارع الشواربى الجديد من ناحية السور القبلى بعمق 11 مترا، بالإضافة إلى تنفيذ نفس المخطط بالشوارع الخلفية مع فتح محور مرورى جديد، وخلق ساحات إنتظار مخططة للقضاء على الاختناق المرورى بشوارع الشنقراب والحدادين وبشير بيك، يلحق بها دورات مياه عمومية حضارية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستتم من خلال التعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لتطوير وتجميل وتشجير اللاند سكيب لربوة الطابية لتحويلها إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى تشمل مسطحات خضراء وأشجار ظل ونوافير مضاءه وبرجولات ومشايات ودار مناسبات.

وأعطى عطيه، توجيهاته لدراسة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد السوق التجارى القديم إلى مول تجارى وسكنى وترفيهى تتوافر فيه جميع الخدمات مع تأمينه ضد الحرائق للقضاء على العشوائية، مع توسعة شارع الحدادين كمحرر مرورى حيوى لوسط المدينة، موضحاً بأن ذلك سيساهم فى تحويل منطقة وسط المدينة إلى بانوراما جمالية، وخاصة مع تنفيذ أعمال الدهانات للمبانى المحيطة بالطابية، وتلافى أى مخالفات للتراخيص وذلك ضمن أعمال التطوير التى تتم مرحلياً بداية من طريقى كورنيش النيل القديم والجديد مع شوارع كسر الحجر وحتى طريقى كيما والسماد.

فيما قرر محافظ أسوان تشكيل لجنة لمعاينة مبنى جمعية النهضة النسائية، ومدى مخالفته لخط التنظيم، وحجم الأنشطة التى تقوم بها الجمعية لخدمة أهالى المنطقة، مع تشكيل لجنة أثرية دينية لمعاينة أحد مقامات الأولياء الصالحين لدراسة مدى إمكانية نقله لموقع آخر لاعتراضه أعمال التطوير.

وخلال جولته استمع المحافظ لعدد من شكاوى المواطنين حيث إستجاب لبعض المطالب ومنها إهداء ثلاجة كهربائية لسيدة مسنة بناءاً على طلبها ، وأيضاً دراسة إعادة ترميم منزل سيدة أخرى ، بينما شهدت الجولة ضبط العديد من عربات التوك توك والتروسيكل المخالفة لخط السير ، وأخرى تعمل بدون ترخيص ولوحات معدنية .