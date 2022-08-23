محافظ أسوان يستعرض مشروع دواجن التسمين ببنبان وفتح أكبر منفذ للتداول

أسوان - عبد الله صلاح

ألتقى أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، برئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الوادى القابضة للدواجن والأعلاف طونى فريج اللبنانى الجنسية، وذلك بحضور غاده أبوزيد نائب المحافظ ، والمهندس محمد أنور مدير فرع الشركة بأسوان.

وخلال اللقاء تم استعراض المشاركة لتنفيذ مشروع دواجن التسمين ببنبان باستثمارات 250 مليون جنية ، وبطاقة 5 مليون طائر سنوياً من خلال إنشاء حوالى 30 عنبر مجهز بأحدث المعدات والتجهيزات التكنولوجية والأمنة بيطرياً وصحياً وبيئياً ، بالإضافة إلى فتح أكبر منفذ لتداول وبيع وشراء وتصدير إنتاج الشركة من فراخ التسمين ضمن المنطقة اللوجستية المخطط إنشاؤها بكركر.

وأكد محافظ أسوان، تقديم كافة التسهيلات الاستثمارية الممكنة لفتح الباب أمام كبار رجال الأعمال و المستثمرين سواء الأجانب أو العرب أو المصريين، وخاصة الجادين والذين لهم سجل مشرف إستثمارياً وسابقة أعمال ومشروعات منفذة منها مشروع هذه الشركة الدولية بتوشكى.

وأشار، إلى أن المشروعات الإستثمارية الداجنة تستهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى ، علاوة على إحداث التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم البيضاء وطرحها بالأسواق المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد طونى، فريج بالمناخ الجاذب للإستثمار بمحافظة أسوان فى ظل وضوح الرؤية الاستثمارية مع تقديم التيسرات من أجهزة المحافظة، والتى ساهمت فى تنفيذ أكبر مزرعة للدواجن فى مصر بمنطقة توشكى بإستثمارات بلغت مليار جنيه ، وخاصة أنها تتمتع بمناخ صحى وصافٍ والذى يساهم فى ضمان إنتاج أحسن وأجود سلالات من جدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أى أمراض على مساحة 1700 فدان.

وأضاف، أن المشروع شمل إنشاء 8 مواقع إنتاجية يضم كل موقع منها 5 عنابر تعمل بأحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة، بالإضافة إلى أماكن للخدمات والبنية الأساسية، وبطاقة 4 ملايين من أمهات الدواجن، وسيصل إلى 7 ملايين طائر بعد التوسعات الجارية للمشروع وبنسبة 50% من استهلاك مصر من أمهات الدواجن.