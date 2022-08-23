لص المجوهرات بالجمالية يعترف: "استغليت ترددي على السيدة في التخطيط لسرقتها"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة في جنوب القاهرة، أن المتهم بسرقة مجوهرات من سيدة بدائرة قسم الجمالية، اعترف بأنه كان يتردد على منزل المجنى عليها لقضاء بعض المستلزمات لها، واستغل ذلك في تنفيذ عملية السرقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، حال قيامه ببيع مشغولات ذهبية من متحصلات واقعة سرقة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، مفادها قيام أحد الاشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد محال الصاغة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص بإشراف اللواء علاء بشندي، أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزته بعض المشغولات الذهبية، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمته بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.