اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:27 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية ترصد دخول طائرات عسكرية روسية منطقة دفاعها الجوي دون إشعار مسبق

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 04:25 م
كوريا الجنوبية ترصد دخول طائرات عسكرية روسية منطقة دفاعها الجوي دون إشعار مسبق كوريا الجنوبية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية جنوبية، رصد دخول طائرات عسكرية روسية، منطقة" تحديد الهوية الدفاعية الجوية" دون إنذار مسبق اليوم الثلاثاء، مما دفع القوات الجوية إلى إرسال المقاتلات إلى موقع الحادث.


ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، دون أن تقدم تفاصيل عن عدد الطائرات الروسية وأنواعها.

 
وأفادت الهيئة بأنه "فيما يتعلق بدخول الطائرات العسكرية الروسية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية، اتخذ جيشنا خطوات تكتيكية استعدادًا لأي حوادث محتملة".


يأتي هذا الحادث وسط التوترات بين سول وموسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومشاركة كوريا الجنوبية في التحركات الدولية ضد هذه العملية.


جدير بالذكر أن منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لا تعد ضمن المجال الجوي الإقليمي، ولكن يلزم الطائرات الأجنبية التعريف بنفسها عند الدخول لمنع الاشتباكات العرضية.


كوريا الجنوبية

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