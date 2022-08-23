قافلة جامعة جنوب الوادى تفحص 1024 حالة بقرية جزيرة دندرة فى قنا.. صور

قنا صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة متعددة التخصصات إلي قرية جزيرة دندرة بقنا، ضمن مبادرة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قال الدكتور يوسف غرباوي، إن نخبة من أطباء مستشفيات قنا الجامعية قاموا بمناظرة 1024 حالة بواقع 150 حالة في تخصص الأمراض الباطنة، و250 حالة رمد، و219 عظام، و60 حالة أنف وأذن وحنجرة و45 حالة نساء وتوليد، و95 حالة أطفال و200 جلدية و5 حالات نفسية وعصبية، حيث تم تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج مجاناً لجميع الحالات.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تضمنت عقد اللقاءات التوعوية مع اهالي المركز من مختلف الفئات العمرية للتأكيد على أخطار الإدمان وتوزيع المطبوعات والملصقات.



قافلة جامعة جنوب الوادي



قافلة جامعة جنوب الوادي