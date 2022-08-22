محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

قنا صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاجتماع التنسيقى، لتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة، بحضور كلا من الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد كمال، نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كارم محمد مهنا، عميد كلية الزراعة، والمهندس محمد نصر، مدير عام البيئة بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

تناول الاجتماع، عرض عدد من المشروعات المقترح مشاركتها فى المبادرة ضمن 6 فئات مستهدفة وهى ( المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).

قال محافظ قنا، أن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية يأتى استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 ، مؤكدًا أن المبادرة تعكس جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات قومية، وكذا وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها محليُا ودوليًا.

وذكر الداودى، أنه قد وقع فى وقت سابق على قرار تشكيل اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة قنا، برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدنى ورئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة ومدير ادارة الازمات بالمحافظة مقررا للجنة، وقد جاء قرار المحافظ تفعيلا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (2738) لسنة 2022 بشأن الإطار التنظيمى للمبادرة.

وأوضح المحافظ، أن اللجنة التنفيذية تتولى التنسيق مـع المـسئول العام للمبادرة لتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة والتعريف بماهيـة المـشروعات الخضراء وتحديد قائمة تضم عدداً من المشروعات الخضراء والذكية من خلال قواعد منظمة للاختيار، ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الالكترونى وفقاً للمعايير التى تحددها اللجنـة التنظيميـة واهدافها والمعايير الواجب توافرها فى المشروعات المرشحة للمشاركة فى المبادرة الوطنية واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرض المشروعات المؤهلة على اللجنة التنظيمية الوطنية على أن تقوم اللجنة التنفيذية بموافاة اللجنة التنظيمية الوطنية بالمشروعات السته المؤهلة للمشاركة فـى المبادرة وذلك قبل نهاية شهر اغسطس الجارى وعلى النحو الوارد تفصيلاً بكتـاب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أشار محافظ قنا، إلى أنه يجب أن يتم صياغة وتخطيط مشروعات تعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة فضلا على ضرورة أن تتوافق المشروعات المقدمة مع عدة معايير يأتى أهمها التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث.

وأوضح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن العالم يشهد مشكلات تتعلق بالتغيرات المناخية التى أثرت على كل القطاعات، فلا توجد دولة غنية ودولة فقيرة أمام التغيرات المناخية، فالكل يعانى من آثارها، وتعتبر الدول النامية الأكثر تأثراً لعدم توفر الإمكانيات المالية، فالتغيرات المناخية تهدد العالم بشكل حقيقى رغم أن البعض يعتبرها رفاهية. وتدشن الحكومة المصرية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية يعبر عن جدية مصر فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.