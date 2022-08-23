فحص 15 ألف طفل بمبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من فحص 15190 من الأطفال حديثي الولادة بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية وذلك منذ انطلاق المبادرة في أغسطس 2021 وحتى الآن.

أشاد المحافظ بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى كافة فئات المجتمع ، مؤكداً أن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بصحة وسلامة المواطنين للوصول الي مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة من خلال الكشف المبكر عن 19 مرض وراثي منها ( قصور الغدة الدرقية - الفينيل كيتونيوريا - تضخم الغدة الكظرية الخلفي - نقص الجلاكتوز في الدم - التمثيل الغذائي الوراثية ) ، مشيراً إلى أنه يتم إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحي بالمحافظة في عدد 30 محضن كمرحلة أولى منهم 28 محضن تابع لمديرية الصحة ومحضن بالمستشفى التعليمي ، ومحضن بالتأمين الصحي وكذلك المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية.

أشار وكيل وزارة الصحة إلي أنه تم تدريب الفرق الطبية المشاركة في أعمال المبادرة الرئاسية علي طرق وكيفية سحب العينات التي تؤخذ من كعب الطفل وكذلك توفير المستلزمات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثي الولادة , مشيراً الي أنه في حالة ثبوت إيجابية العينة يتم إحالة الطفل لتلقي العلاج بالمجان بمركز العلاج والذي تم تخصيصه بوحدة طب الأسرة بشرشيمة بههيا مع وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تلك الأمراض الوراثية.