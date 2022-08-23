عائلة الأمير ويليام تترك القصر وتنتقل لكوخ ريفى.. "‏BBC‏" تكشف التفاصيل‏

كتبت: نهال أبو السعود

قرر دوق ودوقة كامبريدج الانتقال مع أطفالهما من قصر كينسينجتون في لندن، إلى منزل ريفي بسيط ‏في منطقة ويندسور التابعة للملكة ويبعد منزلهما الجديد، ويطلق عليه اسم كوخ أديليد، عشر دقائق ‏عن قلعة ويندسور.‏

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يمثل ذلك فصلا جديدا، بحسب أصدقائهما، وهي محاولة لتنشئة ‏طبيعية ممكنة قدر الإمكان لأطفالهما الثلاثة.‏

ويؤكد هذا الانتقال قوة وأهمية العلاقة بين ويليام وجدته الملكة إليزابيث وهي علاقة تنمو، من ‏حيث الأهمية، بسبب اعتماد الملكة بشكل أكبر على الأمير تشارلز وويليام، إذ تستشيرهما في الأمور ‏الخاصة بالمملكة والعائلة.‏

ويعد هذا الاختيار، من دوق ودقة كامبريدج، رسالة مفادها أنهما راضيان عن العيش في كوخ أديليد، ‏المتواضع وفقا للمعايير الملكية، وستكون هناك حتما مقارنات بين المنزل الريفي المكون من أربع ‏غرف نوم والذي اختاره كيت وويليام، وبين المكان الأكثر اتساعا ومتعدد الغرف الذي اختاره دوق ‏ودوقة ساسكس في كاليفورنيا.‏

ويريد ويليام وكاثرين الخصوصية والبيئة الريفية لأنفسهما ولأطفالهما الثلاثة، جورج (9 أعوام) ‏وشارلوت (7 أعوام) ولويس البالغ من العمر أربع سنوات.‏

وسيبدأ جميع الأطفال في مدرسة لامبروك القريبة، وهي مدرسة تعليمية مختلطة خاصة بالقرب من ‏أسكوت في بيركشاير.‏

وسيحتفظ دوق ودوقة كامبريدج بمنزلهما في نورفولك وشقتهما في قصر كنسينجتون وكلاهما كبير ‏المساحة.‏

لكن الآن سيكون منزلهما الرئيسي هو المكان الذي يأملان أن تتمكن العائلة الصغيرة من الاستمتاع ‏فيه بحياة مترابطة قدر الإمكان.‏