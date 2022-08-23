ضبط 625 مخالفة فى حملات لإزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء باستمرار شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة الدورية لردع المخالفين.

وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع القفال، الاسناوي، الأمير لؤلؤ، الشيخ طموم وأسفرت عن التحفظ على 63 حالة إشغال متنوع، كما نفذ حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع محمد نجيب وإسكندر إبراهيم وشارع عمر بن عبدالعزيز وملك حفني بحري وطريق الكورنيش وأسفرت عن التحفظ علي 465 حاله إشغال متنوعه وإزالة كافة الحواجز وفتح الطريق أمام الماره والمركبات.

وقام حى العامرية ثان بحملة استهدفت الطريق الصحراوى وطريق الكافورى وأسفل كوبرى العامرية، وأسفرت عن التحفظ على 23 حالة إشغال متنوع، وتم فرض غرامات فورية تقدر بـ3 آلاف جنيه.

وواصل حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقة باكوس وشارع محطة السوق بالكامل ومنطقة غبريال مع وجود تمركز من ممثلى الإدارات المعنية بالحى لعدم عودة الإشغالات مرة أخري.

وشهد حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات بشوارع "بيلوز وعمر لطفي وعلي الخشخاني ومتفرعاته"، وأسفرت عن التحفظ علي 29 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلي رفع فروشات الباعة الجائلين، وفتح الطريق للمارة والمركبات.

وقام حى العامرية أول برئاسة محمد عبد الله، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع الجمهورية وأسفل كوبري العامرية وشارع البردويل وشارع مستشفي العامرية، أسفرت عن التحفظ علي 42 حالة إشغال وتحرير محاضر للمخالفين .