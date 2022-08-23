ضبط 550 جهازا لنقل البنج لمرضى الأورام ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية بطنطا

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، حملة، بعضوية جمال هنيدى مديرالإداره وياسر مراد مدير الرقابة، ومحمد الشيخ علي شركة طبية شهرية بطنطا.

حيث تم ضبط 550 جهازا لنقل البنج لمرضى الأورام ومستلزمات طبية انتهاء 1/2022 وانتهاء 4/2021 داخل شركة طبية شهيرة بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت معلومات قد توفرت لهيئة الرقابة الإدارية بالغربية قيام شركة طبية شهيرة بطنطا بتخزين واستخدام مواد منتهية الصلاحية، تم على الفور تشكيل لجنة وحملة قادها وكيل وزارة التموين بالغربية وتم ضبط أجهزة ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.



جانب من الحملة والمواد المضبوطة



المواد المضبوطة



المواد المضبوطة



المواد المضبوطة



المواد المضبوطة