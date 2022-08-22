ضبط حلوى جافة هوالك لإعادة تدويرها وعصائر فى حملة تموينية بالغربية.. صور

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، والمرور على كافه الأنشطة بدائرة مركز طنطا، أسفرت الحملة التى ترأسها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية، ضمت المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

أسفرت عن ضبط واحد طن حلوى جافة هوالك بداخل مصنع حلوى، يقوم صاحب المصنع بإعاده تدويرها وإعادتها مرة اخرى فى مراحل التصنيع بالمخالفه للقانون 281لسنه94 الخاص بالغش التجاري والخداع.

كما تم ضبط مصنع خل يقوم بأستخدام علامات تجارية وهمية غيرمسجلة بالعلامات التجاريه، والتحفظ على 100 مائه كرتونه خل بكل كرتونة اثنى عشر زجاجة.

وضبط والتحفظ على 2 طن سكر مجهول المصدر بداخل مصنع عصائر.

وضبط 100كرتونه عصائر باجمالى 2700 عبوه عصير مجهول المصدر بداخل مخزن سلع غذائيه بدون ترخيص ، تم تحرير محاضرجنح بالمخالفات والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.