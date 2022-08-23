ضبط 1647 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1647 قضية تموينية متنوعة من بينهم 456 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (30 طن "حديد تسليح" –10 طن "أسمنت" - 51,550 طن "دقيق أبيض – سكر حر– أعلاف" – 5938 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 713 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 143 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 118 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 45 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 42 قضية توقف عن الإنتاج – 344 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (11٫725 طن دقيق بلدى مدعم)، وضبط 31 قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ونجحت الجهود في ضبط (16طن سكر حر) بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها (400 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول مستولياً على فارق الدعم، وضبط (30 طن " زيت طعام" سابق الإستخدام) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية لإعادة تدويرها، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجميع الزيوت المستعملة بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (20 طن "منظفات صناعية) معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية، وضبط (17 طن "أسمدة زراعية") مدعمة ومحظور تداولها تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة سوهاج، وضبط (205800 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين" تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بحوزة (مديرين مسئولين عن عدد 6 محطات لتموين السيارت) بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (3,28 طن "مفروم لحوم مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وضبط (2,4 طن "مقطعات دواجن – لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط (12طن "مخللات - ملح") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط 41 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (59229) عبوة "سجائر – معسل" مختلفة الأنواع 1 طن معسل.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات وزنت (3,750 طن أقماح محلية).

كما تم ضبط (13) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (66,100) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (112 قطعة "12 قطعة صوتية – 48 قطعة ضوئية – 52 ملصق").