ضبط وتحرير 30 مخالفة تموينية فى حملات متنوعة بمحافظة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والتى نجحت فى تحرير 13 مخالفة في مدينة إسنا، و17 مخالفة بمدينة الأقصر، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات على الأسواق والمخابز بالمحافظة.

ففى إدارة تموين إسنا تم المرور على الأسواق والمحلات العامة، مما أسفر عن تحرير عدد 13 مخالفة تموينية، شملت ما يلي:- (عدد 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة - ضبط عدد 144 عبوة مياه غازية كانز سعة العبوة 250 مل+ عدد 72 زجاجة مياه غازية مختلفة الأنواع والأحجام+ 27 علبة عصير سعة العبوة 350 مل بدون فواتير أو مستندات داله على مصدرها - عدد 4 محضر عدم إعلان عن الأسعار - عدد 3 محضر شهادة صحية - مخبز بدون مواصفات - مخبز للتصرف فى عدد 6 شيكارة - مخبز بدون ميزان).

كما نجحت الحملات بمدينة الأقصر، فى ضبط عدد 2 خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز لعدم وجود ميزان، وضبط عدد 6 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 3 عدم وجود شهادة صحية، وضبط عدد 4 مخالفات عدم توريد كميات محصول القمح بكميات أقل، وضبط عدد 1 مخالفة عدم توريد كمية الأقماح.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، أنه خلال شهر أغسطس الجارى، تم استمرار انتظام عمل المخابز والمطاحن بدائرة المحافظة خلال مواعيد عملها الرسمية، وكذلك الدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم أو مشاكل، حيث تم صرف 39.6 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بمعدل 2.6 مليون رغيف / يوم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، وصرف كمية قدرها 2428 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من بداية الشهر وحتى تاريخه.



ضبط وتحرير 30 مخالفة تموينية فى حملات متنوعة بمحافظة الأقصر



الخبز خلال الحملات التموينية بالمخابز