اليوم السابع
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ضبط ربع مليون قرص مكملات غذائية داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:33 ص
ضبط ربع مليون قرص مكملات غذائية داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة مضبوطات- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ضبط المسئول عن مخزن مكملات غذائية بقسم شرطة بدر بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كمية من المكملات الغذائية المهربة جمركياً، وغير المسجلة لدى الجهات المعنية والمحظور تداولها داخل البلاد، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعثر مباحث التموين بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بداخل المخزن المشار إليه على (229300 قرص لمكملات غذائية مختلفة و20000 عبوة مكمل غذائى و33600 كيس سكر دايت)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث التموين

كيس سكر

المكملات الغذائية

التموين

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